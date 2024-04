Dia D contra a gripe: Rio tem mais de 600 pontos de vacinação

Alto contraste

Rio tem Dia D de vacinação contra a gripe





No Dia D contra a gripe, o município do Rio de Janeiro terá mais de 600 pontos de vacinação. Desta vez, a novidade é que, além das clínicas da família e dos centros municipais de saúde, shoppings, praças e escolas, participam do evento.

Na praça Afonso Pena, na Tijuca, na zona norte da capital, haverá programação especial, inclusive com atividades voltadas para as crianças. A lista completa com os locais está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde.

“O pico da doença ocorre nos meses de julho e agosto, no inverno, então é importante que a população esteja vacinada antes desse período. O ideal é que as pessoas busquem se vacinar o mais rápido possível, para estarem protegidas. Essa vacina é muito segura e, para facilitar o acesso, disponibilizamos centenas de pontos de vacinação em toda a cidade e muitas unidades também estão fazendo várias programações para tornar esse dia D uma grande festa da saúde, como o carioca gosta e merece”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Quem pode se vacinar?

Segundo as autoridades municipais, todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem tomar a vacina da gripe. Para quem for se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

Imunizante utilizado

A vacina, que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan, protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização contra a gripe é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza. Estudos estimam que a vacinação reduza de 32% a 45% as hospitalizações por pneumonias; de 39% a 75% a mortalidade global; e cerca de 50% as doenças relacionadas à influenza.

Atualização da caderneta de vacinação das crianças

Durante o dia D, também será possível atualizar a caderneta de vacinação das crianças, caso haja alguma vacina atrasada. Para isso, os pais deverão levar os pequenos aos pontos fixos das unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), onde o profissional de saúde verificará as cadernetas para a aplicação de doses faltantes.

A atualização das cadernetas de vacinação também poderá ser feita no Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, das 8h às 22h; e no Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, no ParkShopping CampoGrande, no horário de funcionamento do centro comercial.