Justiça concede liberdade para tutores de pitbulls que atacaram escritora na região dos lagos Rio Os animais foram apreendidos e levados para a Secretaria de Proteção Animal do Município de Saquarema

Escritora Roseana Murray foi atacada por pitbulls no RJ (Reprodução/Site oficial Roseana Murray)

A justiça do Rio, concedeu liberdade provisória a Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos, donos dos pitbulls que atacaram a escritora Roseana Murray no último dia (5), em Saquarema, na região dos lagos do Rio.

O alvará de soltura foi expedido após um habeas corpus apresentado pela defesa dos acusados. Na decisão, o desembargador do caso justificou que os animais foram apreendidos e levados para a Secretaria de Proteção Animal do Município de Saquarema.

Segundo o relator, os três acusados não representam risco para a ordem pública ou econômica, já que os animais não estão mais em posse dos tutores.

De acordo com a decisão expedida, Kayky, Ana Beatriz e Davidson terão que cumprir medidas cautelares, manutenção da perda temporária da tutela dos animais apreendidos e proibição de aquisição de outros animais domésticos até o julgamento.