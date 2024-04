PM é preso em nova ação contra suspeitos de envolvimento na morte de advogado no Rio Um dos alvos das buscas é apontado como envolvido na exploração de jogos ilegais e no comércio de cigarros na Baixada Fluminense

Alto contraste

A+

A-

Advogado foi morto em frente à sede da OAB (Reprodução/LinkedIn)

Rio — Um policial militar foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil, nesta terça-feira (9), contra dez pessoas investigadas por envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho, no centro do Rio de Janeiro . O PM foi detido por posse ilegal de componentes de arma de fogo.

A polícia fez buscas em 21 endereços ligados aos suspeitos. Um dos alvos é um homem apontado como envolvido com a exploração de jogos ilegais e o comércio ilegal de cigarros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante a ação, os agentes apreenderam um fuzil, uma carabina, três pistolas, munições, telefones, computadores, carregadores e R$ 47,5 mil. Agentes da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) e da corregedoria participaram das buscas.

Três pessoas já estão presas por participação no crime

Outros três envolvidos já estão presos. Segundo a polícia, dois deles foram responsáveis por monitorar intensamente a vítima, e o terceiro foi quem alugou o veículo utilizado na vigilância. O trio teria se encontrado antes e depois do crime — ocorrido em 26 de março, nos arredores do 15º BPM (Duque de Caxias).