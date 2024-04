Alto contraste

A+

A-

VLT Carioca terá vagão exclusivo para mulheres

Foi publicada no Diário Oficial do Rio, nesta terça-feira (16), uma lei que determina um vagão exclusivo para mulheres no VLT (Veículos Leves Sobre Trilhos).

De acordo com o decreto, o espaço será destinado às mulheres em horários determinados: de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e 17h às 20h, exceto nos feriados.

O vagão deverá ter pintura externa na cor rosa, com dizeres: “VLT – exclusivo para mulheres”.

A concessionária tem um prazo de dois meses para colocar a lei em prática.