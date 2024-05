Rio Grande do Sul registra 113 mortes em decorrência das chuvas

Alto contraste

Bairros de Porto Alegre continuam embaixo d'água (CARLOS QUADROS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.05.2024)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza, até as 9h desta sexta-feira (10), 113 pessoas em decorrência das fortes chuvas que afetaram o estado nos últimos dias. Ainda há um óbito em investigação, 146 desaparecidos e 756 feridos.

As equipes de resgate já retiraram 70,8 mil pessoas de áreas atingidas por inundações ou deslizamentos de terra, além de 9.984 animais.

Mais de 406 mil pessoas tiveram que deixar suas casas desde o fim de abril, sendo que 69,6 mil estão em abrigos.

A CEEE Equatorial, concessionária de energia do Rio Grande do Sul, informou que 163,3 mil consumidores estão sem energia elétrica, o que representa 9% do total de clientes. Já a Corsan, empresa responsável pelo saneamento básico, contabiliza 385,3 mil clientes sem água (13% do total).

Bairros de Porto Alegre e de cidades da região metropolitana continuam embaixo d’água, apesar de o nível do lago Guaíba ter registrado sucessivas quedas nas últimas 24 horas. A situação, porém, não é confortável, uma vez que meteorologistas preveem um fim de semana chuvoso em boa parte do estado.

Segundo a Defesa Civil, 27,2 mil pessoas trabalham no resgate às vítimas da tragédia no RS. Estão empenhados 3.466 veículos, 41 aeronaves e 340 embarcações.