Cidade de Santa Catarina decreta emergência devido às enchentes

Rio do Sul (SC) em estado de emergência (Rafael Dell Antonia/Divulgação)

O município de Rio do Sul, em Santa Catarina, vai decretar situação de emergência por conta da enchente que atinge a cidade desde o sábado (18), segundo informações do prefeito José Thomé. Imagens aéreas mostram que o rio Itajaí-Açu invadiu diversas casas e comércios da região. Neste domingo (19), o pico de cheia do rio foi de 8,97 metros. O volume de chuva acumulado desde sexta-feira é de 175,6 milímetros.

“Esse é o maior volume de chuva dos últimos anos, cerca de cinco horas de chuvas. Nenhuma morte e nenhum ferido, profissionais trabalharam para preservar vidas”, afirmou o prefeito após se reunir com o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), da Defesa Civil da cidade.

Até o momento, cerca de 1.000 pessoas estão desalojadas na cidade, e 119 famílias, totalizando 467 pessoas, foram diretamente afetadas. Atualmente, o município tem seis abrigos em funcionamento.

Por conta do volume de chuva concentrado em pouco tempo, a Defesa Civil da cidade alerta a comunidade sobre o alto risco para deslizamentos de terra, queda de barreira e outras ocorrências associadas a chuva.

“A situação de alto volume se repetiu em boa parte do Alto Vale, com muita chuva concentrada no sábado em cidades que ficam na bacia do rio Itajaí-Açu, principalmente naquelas que não são atendidas pela contenção das barragens. O resultado disso foi a elevação do nível do rio em quase cinco metros e meio em 24 horas, causando uma nova enchente na cidade”, alertou a prefeitura da cidade.

Apesar de a previsão do tempo indicar menos volume de chuva até a próxima sexta-feira (24), alguns serviços precisarão ser interrompidos. A Secretaria de Educação deve divulgar ainda neste domingo o cronograma de funcionamento das escolas para esta segunda-feira (20). O cronograma detalhará quais unidades estarão abertas e quais permanecerão fechadas, devido a problemas de acesso ou dificuldades no transporte escolar e de funcionários.

A segurança pública, como polícias civil, militar e guarda municipal, vai intensificar rondas nos abrigos e também em regiões que estão com alagamentos, pela questão da vulnerabilidade. As unidades de saúde dos bairros mais atingidos não terão atendimento nesta segunda-feira. As consultas médicas poderão ser agendadas na própria unidade a partir de terça-feira.

Santa Catarina sob alerta

As intensas chuvas que atingiram Santa Catarina neste sábado (18) deixaram diversas cidades em estado de alerta. Segundo a Defesa Civil do estado, o risco segue alto para inundações e deslizamentos nos bairros mais afetados e próximos a corpos d’água.

Segundo a previsão do MetSul, a chuva excessiva desse mês se deve a instabilidade do sul do país e ao bloqueio atmosférico de uma massa de ar seco e quente que atinge o centro do Brasil, mantendo as chuvas intensas no sul. A alta concentração de chuvas causaram a cheia de outro rio, o Itajaí-Mirim, que atingiu a cidade de Brusque com uma enchente. O corpo d’água estava perto de 7 metros na madrugada deste domingo e com tendência de continuar subindo.

Em Presidente Getúlio, a cidade estava em alerta para inundação gradual. Enquanto Lontras e Ituporanga estavam com o rio em cota de emergência e tendência de continuar subindo. De acordo com o MetSul, a chuva do fim da semana passada chegaram a 150mm em diversas cidades. A instabilidade do tempo também atingiu Florianópolis, que registrou quedas de árvores e alagamentos.

Em Blumenau, Apiúna e Botuverá houve registro de queda de árvores e alagamentos de estradas do interior das cidades. Neste domingo o tempo segue com chuva fraca no estado catarinense. A melhora do tempo deve acontecer na segunda, com previsão de sol e temperaturas mais altas na região.