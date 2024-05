Sobe para 161 o número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul Estado ainda tem 85 desaparecidos, 806 feridos e mais de 580 mil pessoas desalojadas

Rua de Porto Alegre estão sujas e cheias de lixo, após diminuição da água (MAXI FRANZOI/Maxi Franzoi/AGIF - ESTADÃO CONTEÚDO — 20.05.2024)

O número de mortes causadas pela tragédia no Rio Grande do Sul chega a 161 pessoas, segunda a última atualização do governo do estado, na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com as informações da Defesa Civil do RS, além dos óbitos, 25 pessoas ainda estão desaparecidas, 581.633 estão desalojadas, 72.561 foram para abrigos.

Das 497 cidades do Rio Grandes do Sul, 464 foram atingidas pela tragédia climática. No total são 2.339.508 gaúchos atingidos pelas cheias.

Ruas tomadas por lixo e lama

Com a diminuição do nível das águas do Guaíba, em Porto Alegre, as ruas da capital gaúcha estão tomadas de lama e lixo. Segunda a medição das 10h da manhã de hoje da SEMA (Secretaria Estadual de Maio Ambiente de RS), o lago está com 4,07m acima do nível de transbordamento. Esse número já chegou ao pico de 5,33, no dia 5 de maio.

O governo do RS estima um prejuízo de cerca de R$ 3 bilhões em rodovias e pontes estaduais destruídas pela enchente. O número foi informado pela Selt (Secretaria de Logística e Transportes (Selt) a pedido do Correio do Povo, parceiro do R7.

