Universal arrecada 404,6 toneladas de alimentos para distribuir no Rio Grande do Sul Quase 26 mil voluntários atuam em quatro estados para ajudar as vítimas da maior catástrofe ambiental na história do RS

Doações Universal SOS RS

A campanha SOS Chuvas Rio Grande do Sul, da Universal, arrecadou 404,6 toneladas de alimentos entre 9 de maio e este domingo (26), para serem distribuídos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram enviadas ao estado gaúcho 40 carretas com as doações arrecadadas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A última saiu do Templo de Salomão, em São Paulo, às 17h30 de sábado , com destino à Universal Pelotas. Nela foram enviados 3.200 pares de sapato, duas mil cestas básicas e 17.250 peças de roupa.

Para o trabalho de arrecadação, a Universal reuniu 25.807 voluntários. Desses, 18 mil atuam no Rio Grande do Sul, 1.000 em São Paulo, 6.497 em Santa Catarina e 310 no Paraná.

Veja abaixo o relatório de arrecadação divulgado neste domingo (26):

Reprodução / Unicom Universal arrecadou mais de 400 toneladas em doações para o RS

Unisocial faz grande doação de insumos hospitalares para vítimas da tragédia no RS

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul recebeu, na sexta-feira (24), uma grande doação de insumos hospitalares do Unisocial. A distribuição é gratuita e todos que precisam podem pegar.

