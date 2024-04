Bolsa Família de março começa a ser pago nesta sexta-feira

Alto contraste

A+

A-

Benefício é pago a 21 milhões de brasileiros Benefício é pago a 21 milhões de brasileiros (Luís Lima Jr?i LUIS LIMA JR/FotoArena/Estadão Conteúdo-31/10/2023)

O pagamento do Bolsa Família de março começa a ser feito nesta sexta-feira (15). No primeiro dia, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) de final 1. A cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados, até que os beneficiários com NIS de final 0 recebam o benefício. Todos aqueles com direito à bolsa receberão até o próximo dia 28 (veja calendário ao fim da reportagem).

O depósito é feito pela Caixa Econômica Federal nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. O benefício é pago a 21 milhões de brasileiros que estão com os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único).

Há exceção para moradores de municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Esse grupo terá o pagamento realizado de forma unificada, no primeiro dia do repasse, independentemente do final do NIS.

Para receber o benefício, é preciso manter as informações da família atualizadas no CadÚnico. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de até R$ 218 por mês. Se um membro da família recebe um salário mínimo (R$ 1.412), e nessa família há seis pessoas, por exemplo, a renda de cada um é de R$ 217.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família mais os benefícios que entregam valores complementares. São eles:

• Benefício Primeira Infância: no valor de R$ 150 por criança de até 6 anos;

• Benefício Variável Familiar: no valor de R$ 50 pago por gestante, criança entre 7 e 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos incompletos;

• Benefício Variável Familiar Nutrizes: seis parcelas no valor de R$ 50, cada uma, destinadas às responsáveis por recém-nascidos, de até seis meses;

• Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa;

• Benefício Complementar: pago às famílias beneficiárias nos casos em que o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família. O complemento é calculado para garantir que nenhuma família receba menos de R$ 600.

Confira abaixo o calendário de pagamento de março:

Final do NIS/Data

1 - 15/3

2 - 18/3

3 - 19/3

4 - 20/3

5 - 21/3

6 - 22/3

7 - 25/3

8 - 26/3

9 - 27/3

0 - 28/3