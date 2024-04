Consulta pública é aberta para licitação da Usina Nuclear Angra 3

Alto contraste

Com a colaboração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), encarregado de realizar a modelagem técnica, financeira e jurídica do projeto, a Eletronuclear deu início à consulta pública sobre a licitação para finalização das obras da Usina Nuclear Angra 3.

