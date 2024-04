Petrobras busca apoio para exploração na Margem Equatorial

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Recentemente, a Petrobras organizou dois eventos com o intuito de defender a exploração de petróleo e gás na área da margem equatorial brasileira. Esta região, vista como um potencial "novo pré-sal", engloba uma extensão que vai desde a costa marítima do Rio Grande do Norte até o Amapá, abrangendo as bacias hidrográficas da foz do rio Amazonas, indo da foz do rio Oiapoque até o litoral norte do Rio Grande do Norte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Embraer alcança R$ 24,7 bi de valor de mercado

• Usina Nuclear Angra 3: aberta consulta sobre licitação

• Margem Equatorial: Petrobras busca apoio por exploração

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.