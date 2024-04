Economia |Do R7, em Brasília

Conselho da Petrobras propõe pagar 50% dos dividendos extraordinários Tema será votado na próxima quinta-feira; estatal informou que distribuição do lucro não compromete sustentabilidade financeira

Tema será votado em assembleia na próxima quinta-feira (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Conselho de Administração da Petrobras decidiu que a estatal pretende distribuir 50% dos dividendos extraordinários que haviam sido integralmente retidos. A previsão é que o tema seja votado em Assembleia Geral Ordinária, na próxima quinta-feira (25).

Em nota, o conselho afirma que entendeu – por maioria – serem satisfatórios os esclarecimentos e atualizações apresentados pela Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores sobre a “financiabilidade da companhia no curto, médio e longo prazo e da preservação da governança”.

Ainda segundo o conselho, a distribuição dos dividendos não comprometeria a sustentabilidade financeira da companhia.

No início do mês, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) acertaram o pagamento dos dividendos extraordinários. O valor bloqueado chega a R$ 43,9 bilhões.

Em março, o assunto expôs o racha no governo, uma vez que Silveira e Costa opinaram por não fazer a distribuição. Prates disse a investidores que preferia ter distribuído 50% do valor, mas foi voto vencido. No fim, ele se absteve na votação.

A decisão de reter os dividendos coube a Lula em uma reunião que os auxiliares do presidente avaliaram como confusa. O assunto não parecia estar “suficientemente maduro”, narrou um dos que acompanham o tema de perto, em Brasília. O episódio foi criticado por investidores, que apostavam na distribuição de dividendos a partir de sinais emitidos por Prates; eles acusam o governo de intervencionismo.