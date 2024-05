Desenrola chega a 14,75 milhões de beneficiados, com R$ 51,7 bi em dívidas negociadas Prazo para participar do programa de renegociação de dívidas vai até o próximo dia 20, afirma o Ministério da Fazenda

Alto contraste

A+

A-

Negociação de dívidas vai até o dia 20 de maio (Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 29.07.2022)

O Ministério da Fazenda informou nesta terça-feira (7) que o programa Desenrola já beneficiou 14,75 milhões de pessoas, com cerca de R$ 51,7 bilhões em dívidas. O projeto lançado no ano passado pelo governo federal permite que inadimplentes tenham acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas.

O abatimento pode ultrapassar, em alguns casos, 96% do valor devido. Em nota divulgada hoje, a pasta reforçou que o prazo de vigência da Faixa 1 do Desenrola termina no próximo dia 20 de maio. Esta data já foi a segunda prorrogação do programa, editada em uma medida provisória (MP).

A Faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico e engloba dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Pela regra, no entanto, cada dívida não pode ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil.