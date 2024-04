Economia |Do R7, em Brasília

Governo divulga horário e tempo de duração da prova do 'Enem dos Concursos' Candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado disputarão as 6.640 vagas do certame em 5 de maio

O CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como "Enem dos Concursos", terá suas provas realizadas no próximo dia 5 de maio. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com a Cesgranrio, divulgou os horários de abertura e fechamento dos portões, além do início e duração das provas nesta sexta-feira (5). São 6.640 vagas.

Os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília), com início das provas às 9h e duração de duas horas e meia. Os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão 20 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

No período vespertino, os portões abrirão às 13h, e a prova terá início às 14h30, com duração de três horas e 30 minutos. Os candidatos dos blocos de nível superior responderão a 50 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos específicos. Os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas de múltipla escolha.

Para assegurar a logística e segurança do CPNU, foi estabelecida uma rede de aplicação conectando órgãos das administrações públicas federais e estaduais. Houve a integração com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Força Nacional e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.

Confira os horários de realização do CPNU no dia 5 de maio (horários de Brasília):

Turno matutino

• Abertura dos portões: 7h30

• Fechamento dos portões: 8h30

• Início da aplicação: 9h

• Duração da prova: 2h30

Turno Vespertino

• Abertura dos portões: 13h

• Fechamento dos portões: 14h

• Início da aplicação: 14h30

• Duração da prova: 3h30