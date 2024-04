Mercadante diz que BNDES aprovou R$ 100 bilhões para nova política de industrialização

Alto contraste

A+

A-

Mercadante comemorou liberação de recursos (Valter Campanato/Agência Brasil — 13.12.2022)

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, anunciou nesta quinta-feira (25) que o banco aprovou mais de R$ 100 bilhões em operações do Plano Mais Produção, segmento gerido pelo banco do Nova Indústria Brasil, programa do governo federal para estimular o setor.

O BNDES vai administrar 83% dos R$ 300 bilhões anunciados para a nova política de incentivos do governo federal. “Já aprovamos R$ 96,7 bilhões até março e as informações de abril mostram que já passamos de R$ 100 bilhões”, disse Mercadante. A fala foi feita durante um evento sobre a iniciativa na sede do banco, no Rio de Janeiro.

No mesmo evento, o BNDES e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) firmaram uma parceria para dar apoio à inovação econômica no país. As instituições agora terão 90 dias para produzir um plano de trabalho com essa finalidade.

Além de Mercadante, o evento teve a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; do presidente da ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento) e da Finep, Celso Pansera; e da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR), presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento ao Desenvolvimento.