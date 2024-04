Mercado eleva previsão para a taxa básica de juros pela 1ª vez desde o final de 2023

Alto contraste

A+

A-

Documento traz previsões do mercado (José Cruz/Agência Brasil)

O Boletim Focus divulgado nesta terça-feira (16) mostra uma previsão de aumento da taxa básica de juros, a Selic, no fim deste ano. A estimativa passou de 9% para 9,13%, a primeira alta registrada desde o fim de 2023. Já a previsão esperada para a inflação de todo 2024 caiu de 3,76% para 3,71%. Porém, segundo a análise dos especialistas, a expectativa de alta dos preços em 2025 deve subir de 3,53% para 3,56%.

O documento também trouxe um crescimento discreto nas expectativas do PIB (Produto Interno Bruto), que passou de 1,90% para 1,95%, a nova semana de alta seguida nas previsões.

O estudo é divulgado semanalmente e resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas coletadas até a sexta anterior à sua divulgação. A estimativa do valor do dólar ao final deste ano também teve alta. Nesta semana, a previsão é que a moeda americana encerre o ano a R$ 4,97. Até a semana passada, o índice previsto era R$ 4,95.