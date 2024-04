Novacap lança concurso com 480 vagas de níveis médio e superior e salários de até R$10,8 mil Seleção é organizada pelo instituto Quadrix e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 17 de abril e 20 de maio

Aprovados serão regidos pela CLT Aprovados serão regidos pela CLT (AGÊNCIA BRASÍLIA - Arquivo)

A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) publicou nesta quinta-feira (21) o edital do concurso com 480 vagas de níveis superior, médio e técnico. Os cargos de nível médio têm remuneração inicial de de R$ 4.942. As vagas de nível superior têm salários entre R$ 7.975 e R$ 10.800.

Todas as oportunidades são para o Distrito Federal. Os aprovados estarão subordinados ao regime de trabalho da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e contarão com auxílio-alimentação, auxílio-cesta, auxílio-creche e auxílio-saúde, entre outros benefícios.

O concurso é organizado pelo instituto Quadrix e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 17 de abril e 20 de maio. As taxas variam entre R$ 60 (nível médio e técnico), e R$ 80 (nível superior). A aplicação das provas está prevista para 23 de junho (nível superior) e 30 de junho (nível médio/técnico).

Para o cargo de técnico administrativo (nível médio) são 15 vagas imediatas e 45 de cadastro reserva. Para nível técnico há vagas para técnico agrícola (6 imediatas e 18 de cadastro reserva), técnico em edificações (8 imediatas e 24 de cadastro reserva), técnico em segurança do trabalho (2 imediatas e 6 de cadastro reserva). O salário inicial é de R$ 4.942,94.

As vagas de nível superior estão distribuídas entre as áreas de administração, advocacia, análise de sistemas em infraestrutura, análise de sistemas em manutenção/sustentação, arquitetura, contabilidade, engenharia agrimensura, agronomia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica e medicina do trabalho.

Os candidatos aos cargos de nível superior terão que fazer prova discursiva, que consistirá em redação dissertativa, de 20 a 30 linhas sobre os conhecimentos específicos da área escolhida.

A prova discursiva valerá 30 pontos. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 15 pontos.