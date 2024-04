Resultado fiscal depende da evolução da economia e governo está otimista, diz Haddad Ministérios do Planejamento e da Fazenda anunciaram nesta sexta um bloqueio de R$ 2,9 bilhões no orçamento deste ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta sexta-feira (22) que a meta do governo de atingir um déficit primário zero neste ano está condicionada ao desempenho da economia. Ele enfatizou que as autoridades estão otimistas em relação ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2024.

Durante coletiva de imprensa realizada em São Paulo, Haddad argumentou que a perspectiva de forte crescimento econômico neste ano contribui para o aumento da arrecadação, mas ressaltou que o governo também depende da aprovação de medidas encaminhadas ao Congresso.

As declarações de Haddad ocorreram após os ministérios do Planejamento e da Fazenda projetarem que o governo central encerrará 2024 com um déficit primário de R$ 9,3 bilhões, equivalente a 0,1% do PIB, dentro da margem de tolerância estabelecida pelo arcabouço fiscal.