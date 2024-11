Morgan Stanley rebaixa recomendação do Brasil por preocupação fiscal Morgan Stanley rebaixa recomendação do Brasil por preocupação fiscal Revista Oeste|Do R7 20/11/2024 - 07h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 07h29 ) twitter

Governo Lula ensaia anunciar um corte de gastos para buscar equilíbrio fiscal

O Morgan Stanley rebaixou a recomendação do Brasil para underweight, ou seja, abaixo da média do mercado ou equivalente à venda, em razão de um cenário de risco político e de preocupação fiscal observado no país. A nova recomendação consta de relatório sobre as projeções para os mercados da América Latina em 2025, divulgado na segunda-feira 18.

