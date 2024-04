Tira-dúvidas IR 2024: posso deduzir o FIES na declaração deste ano?

Alto contraste

Especialistas explicam como declarar o Fies (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio, mas muitas pessoas já enviaram a documentação necessária. Uma série do R7 ajuda a população a prestar contas com o Leão e evitar erros que podem levar à “malha fina”. O questionamento desta terça-feira (15) é sobre os empréstimos do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Se você tem alguma sugestão , basta enviar para as redes sociais do R7 ou da RECORD.

Segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, é importante saber que os pagamentos efetuados ao FIES não deverão ser declarados na ficha de “Pagamentos Efetuados”.

Posso deduzir o FIES na declaração deste ano?

“Para isso, é bem simples. Primeiramente, precisamos entender que, por se tratar de um financiamento, a sessão correta para a declaração é em “Dívidas e Ônus Reais” e com o seguinte código: “13 – Outras Pessoas Jurídicas”.

“E mesmo que você ainda não tenha começado a pagar as parcelas, será preciso informar o valor total do seu empréstimo e o saldo atualizado da dívida no último dia de cada ano, no caso, o valor atualizado do dia 31/12/2023. Sendo assim, os valores que você paga mensalmente à instituição, mesmo com o desconto do FIES, poderão ser deduzidos como uma despesa com educação no ano dos pagamentos, nesse caso, referente aos pagamentos mensais de 2023. Para esses casos, será preciso enviar o lançamento na ficha como ‘Pagamentos Efetuados’, que possuem o código “01 – Instrução no Brasil”. E quanto aos pagamentos que são feitos diretamente ao FIES, esses não são dedutíveis no momento da declaração do seu Imposto de Renda. Logo, vale ressaltar que, a partir do momento em que começar a pagar as parcelas do financiamento, você deverá subtrair os pagamentos realizados do ano que estiver reportando (2023) na ficha ‘Dívidas e Ônus Reais’.”

