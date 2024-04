Economia |Rafaela Soares, do R7, em Brasília

Tira-dúvidas IR 2024: posso fazer a declaração de outra pessoa no meu app? Segundo a Receita Federal, é possível receber a autorização para fazer a declaração de até 5 pessoas.

Usuários já podem baixar o app (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O aplicativo ‘ Meu imposto de Renda ’ da Receita Federal permite que o contribuinte tenha acesso a todos os serviços, inclusive relativos a declarações de anos anteriores . Segundo a Receita Federal, é possível ao usuário declarar o IR de outra pessoa usando o seu aplicativo. Mas antes, é preciso verificar se a conta gov.br dele está nos níveis prata ou ouro.

A verificação de segurança é necessária para preencher e entregar a declaração pelo celular ou tablet. É possível receber a autorização para fazer a declaração de até 5 pessoas.”

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.

