Tira-dúvidas IR 2024: síndico de condomínio precisa declarar valores recebidos?

Cidadão deve ficar atento para evitar a 'malha fina' (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. Uma série do R7 ajuda a população a prestar contas com o Leão e evitar erros que podem levar à “malha fina”. A Receia alerta para alguns deles, como o síndico de um condomínio não declarar os valores recebidos. Se você tem alguma dúvida , basta enviar para as redes sociais do R7 ou da RECORD.

Segundo a Receita Federal, o montante recebido pelo síndico deve ser informado dentro do programa do IR 2024.

São tributáveis os rendimentos obtidos pelo síndico de condomínio?

“Sim. Esses rendimentos são considerados prestação de serviços e devem compor a base de cálculo para apuração do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e do ajuste anual, ainda que havidos como dispensa do pagamento do condomínio.”

Imposto de Renda 2024

No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram de pagar multas.