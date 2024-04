Tira-dúvidas IR: Sou autônomo e recebo pagamentos na minha conta pessoa física via Pix. Como declaro? Série de reportagens do R7 recebe mensagens com perguntas de leitores e repassa dúvidas para especialistas responderem

Mais de nove milhões de pessoas já enviaram a documentação necessária para a declaração do Imposto de Renda 2024. Uma série de reportagens do R7 ajuda o contribuinte a tirar as principais dúvidas para evitar a dor de cabeça na hora de prestar contas com o Leão. Se você quer enviar alguma sugestão, basta enviar para as redes sociais do R7 ou da RECORD.

A dúvida de hoje é sobre trabalhadores autônomos que recebem pagamentos em Pix na conta de pessoa física. Segundo a Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o primeiro passo é elaborar o livro caixa mensalmente com todos os valores recebidos no ano passado — livro caixa é um documento para fazer o controle dos fluxos financeiros de entradas e saídas do caixa.

"Você deverá elaborar o livro caixa mensalmente com todos os valores recebidos no exercício de sua atividade. Esses valores estão sujeitos, de acordo com as tabelas, ao recolhimento de INSS e IRPF mensalmente, e na declaração de IRPF de ajuste anual deverão ser informados. A obrigatoriedade do pagamento não depende do tipo de atividade e nem da modalidade de recebimento.

As fichas deverão ser preenchidas de acordo com os recebimentos, se de pessoa física ou se de pessoa jurídica. Caso não tenha usado o livro caixa ou carnê leão para esse controle, importante tomar cuidado no preenchimento manual para alocar corretamente os rendimentos que serão tributáveis.

Com o livro caixa, no caso dos autônomos, é possível deduzir algumas despesas para fins do cálculo, como aluguel, energia e internet."

Imposto de Renda 2024

