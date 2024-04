Educação |Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília

8,4 milhões de brasileiros nunca pisaram na escola ou têm menos de um ano de estudo, diz Pnad Segundo o levantamento, outros 37,9 milhões (27,1%) de pessoas com 25 anos ou mais não terminaram o ensino fundamental

6% dos brasileiros não têm instrução, diz Pnad (Marcello Casal Jr./Arquivo/Agência Brasil)

8,4 milhões de brasileiros com 25 anos ou mais têm menos de um ano de estudo completo ou nunca frequentaram a escola. Isso representa 6% dos 140,2 milhões de pessoas nessa faixa etária. Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) sobre educação, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística).

Segundo o levantamento, o percentual referente ao ano passado está estagnado, já que apresentou o mesmo resultado em 2022 e 2019 – os dois últimos anos avaliados pela pesquisa.

Ao todo, 37,9 milhões (27,1%) dos brasileiros nessa faixa etária têm o ensino fundamental incompleto, 10,5 milhões (7,5%) têm o ensino fundamental completo e 6,9 milhões (5%) possuem o ensino médio incompleto. Os grupos com fundamental incompleto ou completo apresentaram quedas entre 2022 e 2023.

A proporção de pessoas de 25 anos ou mais que concluíram o ensino médio manteve uma trajetória de crescimento, passando de 29,9% em 2022 para 30,6% em 2023. Isso representa 42,8 milhões de brasileiros.

Recorte por gênero e raça

Em 2023, 56,3% das mulheres tinham, ao menos, o ensino médio completo, enquanto entre os homens esse percentual passou a ser de 52,4%. Ambas as proporções aumentaram entre 2022 e 2023, sendo mais acelerada entre os homens e mostrando que há uma melhoria em termos educacionais.

Com relação à cor ou raça, 61,8% das pessoas de cor branca haviam completado, no mínimo, o ciclo básico educacional. Entre as pessoas de cor preta ou parda, esse percentual foi de 48,3%.