Fies oferece 67.301 vagas no primeiro semestre de 2024 As oportunidades estão distribuídas em 1.260 instituições de educação superior que participam do programa

São Paulo é estado com mais vagas do Fies (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

O MEC (ministério da Educação) anunciou nesta segunda-feira (18) a oferta de 67.301 vagas no do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para o primeiro semestre de 2024. As vagas estão distribuídas em 1.260 instituições de educação superior que participam do programa. São Paulo lidera a lista dos estados com mais vagas - 10.412 oportunidades. Em seguida, estão Bahia, com 7.477, e Minas Gerais, com 7.068.

O MEC informou que, a partir deste ano, 50% das vagas do Fies serão reservadas para o Fies Social, voltado a estudantes de baixa renda inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) que possuam renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Veja a seguir o número de vagas para o Fies por estado:

• Acre - 358

• Alagoas - 1.128

• Amapá - 403

• Amazonas - 3.796

• Bahia - 7.477

• Ceará - 5.118

• Distrito Federal - 1.098

• Espírito Santo - 847

• Goiás - 1.149

• Maranhão - 2.302

• Mato Grosso - 665

• Mato Grosso do Sul - 362

• Minas Gerais - 7.068

• Pará - 3.622

• Paraíba - 2.524

• Paraná - 2.048

• Pernambuco - 4.060

• Piauí - 1.670

• Rio de Janeiro - 5.508

• Rio Grande do Norte - 1.058

• Rio Grande do Sul - 1.302

• Rondônia - 1.226

• Roraima - 56

• Santa Catarina - 450

• São Paulo - 10.412

• Sergipe - 940

• Tocantins - 654

• Total geral - 67.301

Inscrições para o Fies

As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fies são gratuitas e terminam nesta segunda-feira (18), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no CadÚnico concorrem às vagas reservadas para o Fies Social. Esse grupo pode financiar até 100% dos encargos educacionais. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado em 21 de março.

O Fundo de Financiamento Estudantil, instituído pela Lei nº 10.260, de 2001, oferece vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições não gratuitas participantes do programa, desde que tais cursos obtenham avaliação positiva no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior).