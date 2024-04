Participantes do Enem não poderão mais usar boletim de ocorrência em caso de perda de documento

Alto contraste

Boletim de ocorrência não será mais aceito no Enem

Os participantes dos próximos Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) não poderão mais apresentar boletim de ocorrência para identificação na hora das provas em caso de perda de documento físico. As mudanças foram anunciadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Documentos digitais poderão ser apresentados para identificar o participante, por meio do aplicativo gov.br. De acordo com o instituto, as alterações visam reforçar a segurança na identificação dos estudantes.

Outra mudança é que o Inep passará a aceitar a documentação válida para estrangeiros, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem 2024 será entre 15 e 26 de abril. O prazo vale também para as justificativas de ausência na edição de 2023.

Os interessados deverão pedir a isenção, pela Página do Participante, com o login único do gov.br. Quem não lembrar a senha da conta, poderá recuperá-la seguindo as orientações da própria plataforma.

Gratuidade

O Inep prevê a gratuidade para pessoas matriculadas na 3ª série do ensino médio (em 2024), em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar. Podem solicitar o benefício quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Também têm direito à gratuidade pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda – com registro no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal). Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2023 precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2024 gratuitamente.

Outra mudança anunciada é que travestis, transexuais ou transgêneros que desejarem se inscrever com o nome social deverão se cadastrar na Receita Federal. Com isso, não será mais necessário o envio de documentos comprobatórios.

Confira o cronograma:

• Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 15 a 26 de abril;

• Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio;

• Período de recursos: 13 a 17 de maio;

• Resultado dos recursos: 24 de maio.