CNA anuncia que fará plano de recuperação para produtores atingidos por enchentes no RS

Prejuízos no RS são de ao menos R$ 11 bilhões, diz CNM (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO – 02.05.2024)

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) anunciou nesta sexta-feira (31) que fará um plano de recuperação individual por propriedade para produtores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul . Segundo a confederação, serão disponibilizados R$ 100 milhões em ações que envolvem o envio de cerca de 300 profissionais para atuar com os produtores no estado.

O diretor-geral do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Daniel Carrara, informou que uma visita técnica foi realizada em diversas regiões afetadas e que alimentos para animais e utensílios domésticos foram adquiridos e em breve serão encaminhados para as comunidades.

“Junto com o Senar Rio Grande do Sul, adquirimos kits de fogão, colchão e geladeira para começar a encaminhar para as comunidades e montar uma estratégia de ampliação do número de produtores em atendimento e organizar a vinda dos técnicos dos estados para apoiar e dar velocidade para essas atividades”, disse.

Ainda de acordo com a confederação, no primeiro momento, a ação vai trabalhar com cerca de 5 mil produtores das regiões atingidas. Entre os pontos de atenção estão o escoamento da produção, reconstrução de galpões e a alimentação dos animais.

A partir do diagnóstico das visitas técnicas, será elaborado um plano de recuperação individual. “Em determinadas regiões, principalmente nas margens de rios, os produtores perderam o solo completamente e algumas propriedades estão com mais de um metro e meio de lama. Em algumas situações, onde for possível, algumas propriedades terão que ser deslocadas para lugares mais altos e eventualmente até mudar o tipo de produção, mas isso tudo vai depender de uma avaliação dos nossos técnicos de campo”, disse Carrara.

Prejuízo do RS

Segundo o levantamento mais recente divulgado pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), nesta quarta-feira (29), as chuvas no Rio Grande do Sul já causaram um prejuízo estimado de R$ 11 bilhões. Na agricultura e pecuária, os danos chegam a R$ 3,1 bilhões e R$ 272,4 milhões, respectivamente.

“Do total de R$ 11 bilhões em prejuízos informado pelos municípios, R$ 2,5 bilhões são no setor público e R$ 3,9 bilhões, no setor privado. A maioria dos prejuízos, por enquanto, refere-se ao setor habitacional, com R$ 4,6 bilhões, sendo mais de 109,7 mil casas danificadas ou destruídas”, informou a confederação.