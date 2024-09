Descubra a nova exposição que celebra o artesanato na Praça do Papa "Mãos que contam histórias" é um convite à descoberta do artesanato como patrimônio cultural imaterial, vivo e dinâmico Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 13h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h02 ) ‌



A edição 2024 da ArteSanto, a Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo, contará com uma inédita exposição imersiva na Praça do Papa, em Vitória, entre os dias 13 a 22 de setembro.

