Feirão oferece mais de 1,7 mil vagas de emprego na Serra

Feirão de Empregabilidade

Mais de 1,7 mil vagas de emprego para o município da Serra e região estarão disponíveis no Feirão de Empregabilidade, que será realizado nesta quarta-feira (30), das 10h às 22h, no Shopping Montserrat.No evento, os interessados poderão se inscrever nas vagas de interesse, e serão encaminhados para entrevistas com as empresas. Os candidatos devem levar currículo atualizado, carteira de trabalho e documentos pessoais, como RG e CPF.

