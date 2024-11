Furto milionário no ES: veja erros do gerente de banco que entregaram plano Furto milionário no ES: veja erros do gerente de banco que entregaram plano Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 23h28 ) twitter

Furto milionário no ES

O gerente de banco Eduardo Barbosa de Oliveira, de 43 anos, e a namorada dele, Paloma Duarte Tolentino, de 28, presos na quarta-feira (20), na fronteira com o Uruguai, após furto de R$ 1,5 milhão de uma unidade do Banco do Brasil, em Vitória, cometeram uma série de erros que possibilitaram sua identificação. A prisão ocorreu por meio de uma ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A investigação teve início na segunda-feira (18), quatro dias após o furto, que aconteceu na quinta-feira, 14 de novembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

