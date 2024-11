Justiça manda prender policial por agressão no Aeroporto de Vitória Justiça manda prender policial por agressão no Aeroporto de Vitória Folha Vitória|Do R7 22/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 20h29 ) twitter

A Justiça Estadual determinou a prisão do policial militar Deivid Cavalcante Amorim, que agrediu duas pessoas no Aeroporto de Vitória Eurico Aguiar Salles, no dia 14 de setembro. O suspeito foi encaminhado ao presídio militar, onde permanece custodiado.A decisão judicial aponta que Deivid cometeu tentativa de homicídio triplamente qualificado, que descumpriu o uso de tornozeleira eletrônica e que coagiu a esposa, que é uma das vítimas, a mudar o depoimento prestado à polícia.

