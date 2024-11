Lotofácil paga quase R$ 2 milhões a três apostadores; veja resultado Lotofácil paga quase R$ 2 milhões a três apostadores; veja resultado Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 23/11/2024 - 09h08 ) twitter

Lotofácil paga quase R$ 2 milhões a três apostadores; veja resultado

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Três apostas acertaram os 15 números sorteados no concurso 3250 da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (22), e vão receber quase R$ 2 milhões cada. As apostas foram realizadas em Aparecida de Goiânia, em Goiás, Cerquilho e Ribeiro Preto, ambas em São Paulo. Confira os números sorteados, a premiação para cada faixa de acertos e informações sobre as apostas vencedoras.

