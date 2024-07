Última Chance para Inscrições na Meia Maratona dos Reis Magos! Foto: Edson Reis/PMS Os corredores que desejam participar da Meia Maratona dos Reis Magos precisam literalmente correr,... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 11h33 ) ‌



Os corredores que desejam participar da Meia Maratona dos Reis Magos precisam literalmente correr, pois as inscrições vão até a próxima quinta-feira (1º), no site www.meiamaratonadosreismagos.com.br. Com valores a partir de R$ 65, as inscrições podem ser divididas em até três vezes no cartão de crédito.

