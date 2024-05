Natureza bruta! Tigre caça servo no meio de lago e deixa turistas apavorados Flagrante de arrepiar foi registrado no Parque Nacional Ranthambore, na Índia, e compartilhado no Instagram, onde viralizou

Alto contraste

A+

A-

Um flagrante brutal da natureza deixou turistas em pânico, no Parque Nacional Ranthambore, na Índia. Isso porque, um enorme tigre caçou um cervo no meio de um lago local.

Assista abaixo:

Com a presa dominada, o felino ainda deu aquela encarada em direção à câmera, o que deixou tudo mais assustador.

Nos comentários, os internautas elogiaram a habilidade do caçador: ”Então, o tigre tem uma técnica dentro da água”, reparou um usuário. “Tigre inteligente”, exaltou outro.

Publicidade

A critério de curiosidade, a Índia abriga a maioria dos tigres selvagens do planeta e conta com um programa de conservação consistente para proteger as espécies desse felino. Um censo de 2023 contabilizou 3.167 tigres no país.