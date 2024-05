Boeing 737 sai da pista e deixa dez pessoas feridas em aeroporto no Senegal

Alto contraste

Voo da Air Senegal era operado pela companhia Transair (Reprodução/X)

Um Boeing 737-300 com 85 pessoas a bordo saiu da pista do aeroporto internacional Blaise Diagne, próximo a Dacar, capital do Senegal, depois que os pilotos abortaram a decolagem, no começo da madrugada desta quinta-feira (9). Dez pessoas, incluindo o comandante, ficaram feridas no acidente.

Segundo o Ministério da Infraestrutura e Transportes Terrestres e Aéreos, o voo HC301, da Air Senegal, mas operado pela Transair, tinha como destino a Bamako, capital do Mali — a cerca de 1.000 km de distância —, com 79 passageiros e seis tripulantes.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o motor esquerdo do avião pegou fogo no momento do acidente. “Imediatamente alertados, os serviços de emergência do aeroporto foram enviados para o local do acidente para evacuar os passageiros”, diz o ministério em nota.

O motivo de a decolagem ter sido abortada não foi esclarecido até o momento.

AIBD : Un avion Boeing 737-38J (6V-AJE) de Transair a subi des dommages importants après avoir effectué une sortie de piste à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le jeudi 9 mai 2024 vers 1 heure du matin. pic.twitter.com/UQCNZzKDrd — Balai Times (@balai_times) May 9, 2024