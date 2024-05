Javier Milei viaja aos EUA e terá encontro com Elon Musk na segunda-feira Esta será a segunda reunião entre o presidente argentino e o empresário

Alto contraste

A+

A-

Milei e Musk durante encontro em maio, em Nova York (REPRODUÇÃO/X/@JMILEI)

O presidente da Argentina, Javier Milei, terá uma reunião com o bilionário Elon Musk na segunda-feira (6). A informação foi confirmada pelo porta-voz de Milei, em sua conta no X (ex-Twitter), rede social que pertence a Musk.

”O encontro foi confirmado: na próxima segunda-feira, 6 de maio, o Presidente da Nação Javier Milei e a Secretária Geral da Presidência Karina Milei se reunirão com Elon Musk. A reunião está marcada para as 15h30. Fim”, escreveu Manuel Adorni, porta-voz de Milei.

Musk viaja aos Estados Unidos no sábado, 4, em direção a Los Angeles para participar do Milken Institute Global Conference. O evento reunirá autoridades como a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; CEOs de 500 companhias globais; e fundos de investimentos.

Este será o segundo encontro entre o presidente argentino e o mega-empresário. Eles já se reuniram no dia 12 de maio deste ano, quando Milei viajou aos EUA.