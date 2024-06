Internacional |Do R7

Militares armados invadem palácio presidencial na Bolívia e autoridades denunciam golpe Presidente Luis Arce disse que se tratam de ‘mobilizações irregulares’ na praça central do país

Militares derrubaram a entrada do palácio presidencial da Bolívia, que foi invadido Reprodução/Vídeo/X/@evoespueblo

Militares armados e tanques do Exército cercaram e invadiram o palácio presidencial em La Paz, capital da Bolívia, nesta quarta-feira (26). O movimento foi classificado como “mobilizações irregulares” pelo presidente do país, Luis Arce, que em postagem na rede social X pediu que “a democracia seja respeitada”.

Segundo a agência Reuters, um veículo blindado derrubou a porta da sede do governo, que foi invadido por “soldados fortemente armados”. Tropas também se reuniram na Praça Murillo, próximos da Assembleia Legislativa — segundo, a Associated Press, bombas de gás lacrimogênio foram disparadas no local.

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024

Evo Morales, ex-presidente do país, também usou a rede social para denunciar “um golpe de Estado” em curso. “Convocamos uma Mobilização Nacional para defender a Democracia frente ao golpe de Estado que é gestado e liderado pelo general”, em referência ao comandante do exército, general Juan José Zuñiga.

Se gesta el Golpe de Estado.

En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo.



Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate.



Convocanos a los movimientos… pic.twitter.com/87V8WAtRO7 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2024

De acordo com a agência Reuters, o general se dirigiu a repórteres que estavam na praça. “Parem de destruir, parem de empobrecer o nosso país, parem de humilhar o nosso exército”, afirmou ele.

“Os três chefes das forças armadas vieram expressar nossa consternação. Haverá um novo gabinete de ministros, certamente as coisas mudarão, mas nosso país não pode continuar assim por mais tempo”, completou Zuniga a uma TV de La Paz.

Segundo o The Guardian, o jornal boliviano Los Tiempos publicou uma declaração de Zuniga, que afirma que Arce “por enquanto” continua sendo presidente.