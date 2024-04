Navios da China cercam, batem de propósito e disparam canhões d’água contra barco das Filipinas Ataque a bote com comida para pescadores ocorreu no Mar do Sul da China, por onde passam US$ 3 trilhões em mercadorias ao ano

Navios da China cercaram e dispararam canhões d'água em barco filipino (Reprodução/Guarda Costeira da China – 30.04.2024)

Dois navios da China cercaram, bateram de propósito e dispararam canhões d’água de alta pressão contra um barco das Filipinas, nesta terça-feira (30), no Mar do Sul da China, um corredor essencial para o comércio internacional responsável por movimentar US$ 3 trilhões por ano em mercadorias. Assista aos vídeos abaixo.

A embarcação filipina levava mantimentos para pescadores filipinos que atuam na região. Já os navios chineses pertenciam à Guarda Costeira da China e à Milícia Marinha da China, duas das três corporações do governo comunista designadas a proteger as águas do território. Supostamente, o local do ataque de hoje ocorreu em águas internacionais.

As Filipinas emitiram um comunicado oficial em que condenam “as ações ilegais, coercitivas, agressivas e perigosas dos membros do Partido Comunista Chinês, da Guarda Costeira Chinesa e da Milícia Marinha Chinesa”.

Chinese aggression against Philippines pic.twitter.com/3vKpzs4Uzn — Alpha Defense™ (@alpha_defense) April 30, 2024

Segundo o governo filipino, a embarcação sofreu danos estruturais e teve o sistema de rádio destruído, além de estragos superficiais, devido à pressão dos, pelo menos, oito disparos de canhões d’água e por ser abalroado, com batidas, três vezes pelos barcos chineses.

“O ato da China de obstruir navios civis com carga de mantimentos para nossos pescadores chama a atenção para a realidade da questão da sinceridade sobre o diálogo e a aproximação pacífica para diminuir as tensões no Mar Ocidental das Filipinas”, diz o governo.

A China não se pronunciou, mas reivindica o controle do Mar do Sul da China, que também banha países como Vietnã, Filipinas, Indonésia, Malásia e Brunei.