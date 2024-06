No México, turista morre eletrocutado em jacuzzi de resort; autoridades investigam falha

Alto contraste

A+

A-

Um turista americano de 43 anos morreu depois de ser eletrocutado dentro de uma jacuzzi, no complexo de condomínios privados em Puerto Peñasco, no México, na terça-feira, 11. A causa da falha elétrica está sob investigação das autoridades. As informações são da CNN. Além do homem, uma mulher que também estava na jacuzzi, ficou gravemente ferida. Ambos foram identificados como cidadãos americanos de origem mexicana pelo Ministério Público. De acordo com uma postagem nas redes sociais da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sonora na quarta-feira, a morte do homem e os ferimentos da mulher, que aconteceu por volta das 20h30, ocorreram "devido a uma possível descarga elétrica quando ambos estavam dentro da jacuzzi". Puerto Peñasco, também conhecido como Rocky Point, é uma cidade pesqueira e turística no Golfo da Califórnia, ao sul do Estado norte-americano do Arizona.