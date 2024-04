Reino Unido condena ‘nos mais fortes termos’ ataque do regime iraniano a Israel Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, afirmou que está trabalhando para estabilizar a situação e impedir uma escalada do conflito na região

Alto contraste

A+

A-

Rishi Sunak condenou ataque do regime iraniano a Israel (Reprodução/X)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, divulgou um comunicado condenando a investida do regime iraniano contra Israel neste sábado (13) . “Condeno nos mais fortes termos o ataque irresponsável do regime iraniano contra Israel”, declarou Sunak, em postagem no “X”, o antigo Twitter.

O Irã confirmou ter iniciado uma ofensiva com drones e mísseis em retaliação pelo ataque aéreo de Israel que destruiu o consulado iraniano em Damasco, no começo do mês. A investida matou integrantes da Guarda Revolucionária iraniana, incluindo um general.

O primeiro-ministro britânico afirmou que o Reino Unido está trabalhando para estabilizar a situação e impedir uma escalada do conflito na região.

”O Irã mais uma vez demonstrou que pretende semear o caos no seu próprio quintal. O Reino Unido continuará a defender a segurança de Israel e de todos os nossos parceiros regionais, incluindo a Jordânia e o Iraque. Ao lado dos nossos aliados, estamos trabalhando urgentemente para estabilizar a situação e evitar uma nova escalada. Ninguém quer ver mais derramamento de sangue”, completou Sunak.

Publicidade

O Irã lançou neste sábado (13) um ataque contra Israel com dezenas de drones . O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, anunciou restrições às atividades civis. O jornal israelense informa ainda que as diretrizes proíbem reuniões com mais de mil pessoas. Os iranianos tinham ameaçado atacar Israel na última semana pelo assassinato de sete membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, incluindo dois generais, em Damasco, na Síria.

As Forças de Defesa de Israel divulgaram nota nas redes sociais informando que está em alerta máximo e monitora constantemente a situação operacional. “O conjunto de defesa aérea das Forças de Defesa de Israel está em alerta máximo, juntamente com os caças da Força Aérea Israelense e os navios da Marinha que estão em missão de defesa no espaço aéreo e naval. A defesa israelense está monitorando todos os alvos”, afirma a nota.