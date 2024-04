Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (8) Radares em avenida onde homem em carro de luxo bateu e matou motorista de aplicativo não estavam funcionando. Nove foragidos da Justiça são presos em concurso da PM do Rio de Janeiro.

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo confirmou que não estavam funcionando os radares na avenida onde um homem em um carro de luxo bateu na traseira de outro veículo. A batida provocou a morte do motorista de aplicativo. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Nove foragidos da Justiça são presos em concurso da PM do Rio de Janeiro.