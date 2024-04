Levantamento mostra queda no valor das mensalidades de cursos superiores pelo país

Alto contraste

Para quem está na universidade ou prestes a entrar no ensino superior, um levantamento mostra que o valor médio das mensalidades caiu 16,7% em relação ao ano passado. O valor médio atualmente é de R$ 1.067. A única exceção é o curso de medicina, que tem valor médio dez vezes maior, de R$ 10.156. As instituições com mais de 7.000 alunos são as que têm menos mensalidade.