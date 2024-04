Nove foragidos da Justiça são presos em concurso da PM do Rio de Janeiro As prisões aconteceram no domingo (7), quando era realizado o processo de seleção

Nove candidatos a soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro foram presos durante o concurso público da corporação. As prisões aconteceram no domingo (7), quando era realizado o processo de seleção. Os nove candidatos estavam com mandados de prisão em aberto e um deles era procurado por um homicídio ocorrido em 2016, na Baixada Fluminense.