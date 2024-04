STF mantém prisões dos suspeitos pela morte de Marielle Franco

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, manteve a prisão dos três suspeitos de planejar e coordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco. Com a decisão, ficam mantidas as três prisões e as demais medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro; Chiquinho Brazão, deputado federal, e Rivaldo Barbosa, ex-delegado responsável pelo início das investigações, foram presos ontem no Rio de Janeiro. Os três foram trazidos para o presídio federal de Brasília. A expectativa é que os irmãos Brazão sejam transferidos hoje (25) para os presídios federais de Campo Grande e Porto Velho. Segundo relatório da Polícia Federal, o crime começou a ser planejado ainda em 2017.