Suspeito de atacar motorista de aplicativo no Distrito Federal é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 20 anos que tentou roubar o carro de um motorista de aplicativo. O homem confessou o crime e que teve a ajuda de um cúmplice e uma mulher. Os criminosos abordaram o motorista, que havia acabado de concluir uma corrida e aguardava por outro chamado. O crime aconteceu no mês passado, mas as imagens da câmera do carro foram divulgadas agora. Eles utilizaram uma arma de fogo para forçar a vítima a sair do veículo, mas os assaltantes não conseguiram dirigir o veículo, porque o câmbio era automático e fugiram do local levando apenas o celular da vítima, que foi recuperado pela polícia. Os outros dois envolvidos na tentativa de roubo continuam foragidos.