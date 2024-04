Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/04/2024 Confira a cobertura sobre a morte do cartunista Ziraldo e outros destaques do dia

Veja no Jornal da Record deste sábado (6): pai do Pasquim e do Menino Maluquinho, Ziraldo morre aos 91 anos. E mais: Polícia pede novamente a prisão de motorista de carro de luxo que provocou acidente com morte em SP.