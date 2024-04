Chuva forte no fim de semana danifica ponte e interdita estrada no Rio Grande do Norte Cheia foi causada após transbordamento de um açude próximo ao rio Salgado

O Rio Grande do Norte ainda enfrenta os transtornos causados pelas fortes chuvas do fim de semana. Pontes foram destruídas e moradores ficaram ilhados no interior do estado. Um açude próximo ao rio Salgado se rompeu e transbordou. Por causa da cheia, uma ponte de concreto que ficava sobre o rio foi arrastada pela água e partiu ao meio. Cerca de cem motoristas que trafegavam pela BR-304, que liga o Rio Grande do Norte ao Ceará, ficaram parados na estrada.