Exército de Israel deixa a cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, após seis meses do início da guerra Benjamin Netanyahu afirmou que já existe uma data para a ação militar na região de Rafah

O Exército israelense deixou a cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, depois de seis meses de guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que já existe uma data para a ação militar na região de Rafah, local que é considerado como último refúgio dos terroristas do Hamas. Apesar do anúncio, o governo de Israel e o Hamas ainda negociam um acordo de paz.