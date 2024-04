Israel combate terroristas do Hamas que usam o maior hospital de Gaza como esconderijo Hoje (23), o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou a fronteira do Egito com Rafah, na Faixa de Gaza

As forças israelenses afirmaram que, de segunda-feira (18) até agora, mais de 170 homens armados foram mortos na operação que acontece no Al-Shifa. Militares de Israel dizem que o hospital está conectado a uma rede de túneis usada como base para os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica. Hoje (23), o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou a fronteira do Egito com Rafah, na Faixa de Gaza. O local é a principal porta de entrada de ajuda humanitária.