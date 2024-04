Minuto JR : Mais que dobra o número de motoristas embriagados em rodovias federais na Páscoa

Alto contraste

O número de motoristas flagrados embriagados em rodovias federais durante o último feriado prolongado, na comparação com a Páscoa do ano passado, mais que dobrou. A operação da Polícia Rodoviária Federal também identificou aumento das ultrapassagens proibidas e de veículos em excesso de velocidade. Por outro lado, houve menos mortes no período. Veja também: Caminhão que carregava pneus pega fogo no Rodoanel, em São Paulo. Acidente entre caminhonete e caminhão-tanque na Grande Fortaleza (CE) deixa dois mortos.